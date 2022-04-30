بغداد 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م واساستهدف صاروخان اليوم قاعدة عين الأسد العسكرية العراقية التي تضمّ قوات للتحالف الدولي، وسقطا في محيطها، من دون أن يسفر ذلك عن ضحايا أو أضرار.وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "صاروخين سقطا خارج قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار مساء اليوم، بدون خسائر تذكر".وأضافت أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".//انتهى//23:56ت م0130