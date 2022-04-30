الدمام 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسيعمل جسر الملك فهد ممثلا بجميع قطاعاته وإداراته وأقسامه خلال إجازة عيد الفطر المبارك بطاقته القصوى، حيث من المتوقع أن تشهد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد حركة كثيفة في أعداد المسافرين والمركبات العابرة للجسر في الاتجاهين.ويستقبل الجسر المسافرين من خلال جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة، وتشغيل جميع الكبائن البالغ عددها (146) كبينة للجوزات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة.فيما تعمل فرق الصيانة والنظافة وغرف متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بالجسر بكامل طاقاتهم حرصاً على تقديم الخدمات وتسهيلا على المسافرين والمستفيدين.// انتهى //00:43ت م0003