ظهران الجنوب 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01مايو2022 م واسهيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير "40" جامعاً ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر بمحافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها.وأوضحت إدارة المساجد بظهران الجنوب إلى أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع والمساجد بكل مستلزماتها، حرصًا على راحة المصلين، وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، ولتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في موعد إقامتها.//انتهى//00:47ت م0004