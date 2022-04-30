سكاكا 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة الجوف استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي سيشرفه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء يوم الاثنين بمركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة استعدت للعيد مبكراً بخطة متكاملة تضمنت أعمال صيانة المتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر متطلبات السلامة للألعاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.كما قامت الأمانة بتهيئة اللوحات والعبارات التي تعبر عن هذه المناسبة السعيدة والزينة المضيئة والإنارة، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.وأكد الحموان أن الأمانة حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والخطط لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين خلال المواسم وعلى مدار العام.// انتهى //00:59ت م0005