أبها 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة عسير أعمال تهيئة الحدائق والميادين العامة بمدينة أبها استعداداً لعيد الفطر المبارك.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحدائق والتشجير المهندس فيصل أبو ثامرة أنه قد تم زراعة نحو 11 ألف م٢ وإعادة تأهيل نحو 678,070 م٢ من المسطحات الخضراء للارتقاء بجودة الحدائق، إضافة إلى زراعة 3,390 شجرة من الأشجار المتنوعة، وأكثر من 330,000 ألف من الزهور الموسمية، بحدائق وميادين وشوارع مدينة أبها وذلك استعداداً لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك.// انتهى //01:34ت م0006