القاهرة 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واستعادل فريق الأهلي أمام مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما يوم أمس، على ملعب "المقاولون العرب"بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما جاء سيراميكا في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.وفي منافسات الجولة ذاتها تغلب فريق طلائع الجيش على ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" بالقاهرة، ليرتفع رصيد الطلائع إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما جاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.وفي مباراة أخرى حقق فريق الاتحاد السكندري فوزاً على ضيفه فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما جاء المحلة في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.// انتهى //01:37ت م0007