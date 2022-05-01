القاهرة 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.وأشارت إلى إدانة مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، وتأكيدها أهمية تضافر الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.ورصدت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.وتناقلت قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تريد من الأطراف المتنازعة في إثيوبيا تعزيز وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض وإعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي.وسلطت صحف القاهرة الضوء على القرار الذي أصدرته النيابة في السودان بتشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها ولاية غرب دارفور وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.// انتهى //10:43ت م0033