تونس 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التونسي قيس سعيّد، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، كما تم خلاله تأكيد العزم المشترك على مزيد تطوير التعاون بين تونس وقطر في مختلف المجالات.وأخبرت عن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى تونس، ناتاشا فرانشيسكي، تناولت التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الثنائية والإقليمية.وتطرقت في موضوع آخر إلى تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي رجح فيها إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عن قريب، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتخلى عن دوره الوطني ولن يسمح بانهيار البلاد وسيعمل على إيجاد حلول وتقديم مقترحات.وأوردت صحف الأحد بياناً صادراً عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي تضمن أمراً يحظر تحريك الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن منه، تم توجيهه إلى جميع وحدات الجيش، وإلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة.وتناولت في الشأن الفلسطيني إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني جراء إصابته بعيار ناري أطلقه عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون قرب قلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة.// انتهى //10:51ت م0035