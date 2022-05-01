هانوي 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسبحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في هانوي المحطة الثانية من جولته التي تستغرق ثمانية أيام، مع نظيره الفيتنامي فام منه تشينه اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، لا سيما الاقتصادية والأمنية منها، إضافة إلى بحث الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وأوكرانيا.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في التجارة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وتعزيز سلاسل الإمداد وانتقال الطاقة وفقًا للمصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب أهمية احترام سيادة الدول والتحذير من استخدام أسلحة الدمار الشامل.// انتهى //11:05ت م0037