المدينة المنورة 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسغادر دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوجي, المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة.وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //11:07ت م0038