الخرطوم 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اطلاع رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، على نتائج زيارة وفد اللجنة السيادية لولاية غرب دارفور، والجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع بالولاية بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرًا.وأبرزت دعوة السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر، السلطات الوطنية والمحلية والحركات المسلحة في البلاد أن تتحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في دارفور.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بمناشدة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السماح لها باستئناف العمل في ميناء الزويتينة النفطي على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالقانون الدولي بواجباتها كدولة احتلال.// انتهى //11:10ت م0039