إسلام آباد 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية، والذي يعكس قوة ومتانة العلاقة الإستراتيجية التي تربط البلدين.وسلطت الضوء على لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في جدة، وتأكيده التزام حكومته بتعزيز مصالح الأمة الإسلامية باعتبارها حجر الزاوية في السياسة الخارجية الباكستانية.واهتمت بإدانة باكستان للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان، وتأكيد التزامها بالوقوف معها ودعم الأشقاء الأفغان في مواجهة تحدي الإرهاب بشكل فعال.وتحدثت عن موجة الحر التي تشهدها باكستان والهند، والتي تعد الأقوى في المنطقة منذ ستة عقود خلال هذه الفترة من العام.وتابعت صحف إسلام آباد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء على المدنيين الأبرياء في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة.// انتهى //11:53ت م0041