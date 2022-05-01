الرياض 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز 1645جامعًا، وعدد 10 مصليات من المصليات المكشوفة، إذا لم يستمر هطول الأمطار لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1443هـ ليصل مجموع المساجد والمصليات 1655 بكافة محافظات ومراكز المنطقة.وستقام صلاة العيد في عدد من المصليات المكشوفة بمدينة الرياض وهي مصلى العيد بحي الشفاء, وحي السويدي, وحي الفريان, وحي منفوحة القديمة, وحي الربوة, وحي المصانع, وحي الفواز, وضاحية الحائر, وحي منفوحة, بالإضافة إلى جميع الجوامع بمدينة الرياض.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عبدالله بن نشاط السبيعي أن ذلك يأتي تماشيًا مع تعليمات الوزارة لتهيئة الجوامع ومصليات العيد لاستقبال المصلين, مبينًا أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (5:33) صباحاً حسب تقويم أم القرى.// انتهى //12:47ت م0044