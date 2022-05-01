جدة 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واستنطلق غداً الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك فعاليات موسم جدة 2022 في نسخته الثانية بمنطقة جدة آرت بروميناد، وذلك في حفل كبير يستمر لمدة 3 أيام متتابعة، يشهد العديد من العروض المنوعة.ويشهد حفل الافتتاح الذي سيقام في الواجهة البحرية بجدة عروضاً متنوعة للدرونز خلال أول يوم من الافتتاح، فيما ستنير الألعاب النارية سماء جدة خلال ليال عيد الفطر المبارك وتستمر يومياً لمدة شهرين، لترسم البهجة والفرح على وجوه زوّار جدة، كما سيتضمّن الحفل العديد من الفعاليات والعروض الفنية والترفيهية المشوقة التي ستشكّل لوحة من لوحات الفرح والبهجة للجمهور خلال أيام العيد السعيد.ويتزامن مع حفل الافتتاح بدء أولى عروض السيرك العالمية في منطقة سيرك دو سوليه في 2 مايو عند الساعة التاسعة مساء يوم العيد، ويستمر العرض لمدة ساعتين، فيما سيكون ثاني العروض يوم الثلاثاء في نفس التوقيت، في حين يشهد يومي الجمعة والسبت المقبلين عرضين للفعالية من الساعة الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً، والعرض الثاني من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما سيتم افتتاح باقي مناطق فعاليات الموسم التسعة بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة.وتحتوي روزنامة موسم جدة هذا العام على 2800 فعالية تقام في 9 مناطق فعاليات، وتتضمن العديد من العروض العالمية، والحفلات الفنية، والمسرحيات العربية والعالمية، والمعارض المتخصصة، ومدينة ألعاب متنقلة على شاطئ البحر الأحمر، وبازارات عالمية، والعديد من العروض المشوقة.ويتوقع أن تشهد انطلاقة فعاليات موسم جدة حضوراً جماهيرياً كبيراً تزامناً مع إجازة العيد، حيث سيتوافد الزوّار في وقت مبكر على منطقة الحفل للاستمتاع بالعروض المتنوعة، كما خصصت إدارة الموسم أكثر من 40 ألف موقف لسيارات الزوار في كافة مناطق الفعاليات، وهيأت الخطط والخدمات لتسهيل وصولهم وقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وأطفالهم.وتضم منطقة جدة آرت بروميناد البالغة مساحتها 1.2 كيلو متر مربع برجاً للاستكشاف يصل طوله إلى 80 متراً؛ يمنح الزائر فرصة مشاهدة مختلفة للمدينة، كما تحتضن أكثر من 90 متجراً ومطعماً ومقهى، والعديد من العروض والفعاليات الأخرى.//انتهى//22:36ت م0137