الرياض 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1443هـ.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار، وأن يعيد علينا شهر رمضان المبارك أعوام عديدة وأزمنة مديدة.// انتهى //22:39ت م0138