مكة المكرمة 30 رمضان 1443هـ الموافق 1 مايو 2022م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والنماء.// انتهى //22:54ت م0140