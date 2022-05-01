الرياض 30 رمضان1443 هـ الموافق 01 مايو2022 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس باسمه ونيابة عن منسوبي وعملاء المؤسسة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.// انتهى //23:01ت م0142