الرياض 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو,2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه بهذه المناسبة: "بفضل الله وتوفيقه تواصل بلادنا الغالية مسيرة التطور والازدهار، في ظل قيادة حكيمة، وضعت كل مواطن ومقيم على رأس أولوياتها، وسخرت كل الجهود لازدهار الوطن ونمائه، وفق رؤى حكيمة وقرارات سديدة، كانت السبب الأول فيما نعيشه اليوم من استقرار وقفزات هائلة وناجحة، في المجالات كافة، ومختلف القطاعات، ومنها القطاع الرياضي الذي يحظى بكل الدعم والحرص والاهتمام من قيادتنا أيدها الله".ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة - أيدها الله - وهما ينعمان بوافر الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا عزها واستقرارها، ويتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم.// انتهى //23:06ت م0143