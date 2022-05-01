الرياض 30 رمضان 1443 هـ الموافق 01 مايو 2022 م واسرفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش، في ظل الدعم اللا محدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //23:10ت م0145