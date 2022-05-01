الرياض 30 رمضان,1443 هـ الموافق 01 مايو,2022 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، باسمه ونيابةً عن كل العاملين في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبحث العلمي والتطوير والابتكار، وفي الهيئة السعودية للفضاء، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى كافة أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة - أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.// انتهى //23:14ت م0147