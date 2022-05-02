الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر.وهنأ معاليه كافة منسوبي وزارة الدفاع وجنودنا البواسل الذين يدافعون بأرواحهم لحماية مقدسات الوطن ومكتسباته، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.// انتهى //02:46ت م0018