عرعر 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك عدة مشاريع استفاد منها سكان المحافظة والقرى التابعه لها.وأوضحت الجمعية أن من مشاريعها في شهر رمضان مشروع إفطار الصائم والذي جرى من خلاله تقديم 24065 وجبة إفطار في 4 مواقع بمشاركة أكثر من 60 متطوعاً ومتطوعة، ومشروع العمرة الدعوية الذي سُيرت فيه 16 حملة عمرة استفاد منها 800 معتمر، ونفذت خلال شهر رمضان مسابقه رمضانية استفاد منها 91 فائز وبمشاركة أكثر من 30 ألف متسابق.ويأتي ذلك ضمن المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير2"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وأشارت الجمعية إلى أن إقامتها لمشروع إفطار الصائم والعمرة الدعوية والمسابقة الرمضانية خلال شهر رمضان في عدد من المواقع بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها، يهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين والمعتمرين، لافتةً النظر إلى أنها أتاحت أكثر من 100 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //03:37ت م0019