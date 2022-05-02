الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس ومؤسس المنظّمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وثمن ابن حثلين للقيادة الرشيدة جهودها الكبيرة في خدمة المسلمين عبر توسعة الحرمين وتوفير كامل الخدمات بما يخدم المصلِّين، والمعتمرين والزوار، كما ثمن دعم القيادة المستمر لقطاع الإبل.وبارك رئيس مجلس إدارة نادي الإبل لجميع المواطنين بتمام شهر رمضان وحلول العيد السعيد، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمدهما بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا عزها وأمنها واستقرارها.// انتهى //04:33ت م0021