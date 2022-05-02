الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولجميع المواطنين والمقيمين في أرض المملكة وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر .وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه المناسبة السعيدة تأتي في ظل الإنجازات الكبرى التي تحققها المملكة في جميع الميادين الحضارية ما يجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تنمية وازدهار وطننا العزيز والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة بسواعد أبنائها وبناتها من الشعب السعودي المخلص الوفي الذين يستلهمون من رؤية المملكة 2030 أن المستحيل لا وجود له، مشيدا بما يحظى به العمل الإنساني من اهتمام ودعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حتى أصبحت المملكة العربية السعودية دولة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.و سأل الربيعة في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا سعيدا على الجميع، وأن يعيده على وطننا الغالي وقيادته وشعبه أعواما عديدة بالخير والنماء، وأن يديم على بلادنا نعم الرخاء والأمن والأمان.// انتهى //04:37ت م0022