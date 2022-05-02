بريدة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واس‏‎ نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة، مساء أمس، احتفائية ليلة عيد الفطر المبارك بعدد من أحياء مدينة بريدة والمحافظات التابعة لمنطقة القصيم تحت شعار «عيدنا في حينا»، حيث تم من خلالها توزيع هدايا العيد لشرائح المجتمع بمشاركة مجتمعية من أهالي الأحياء.وتحظى احتفالية العيد التي تستمر طيلة أيام العيد، بتوجيه ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ومتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم بهدف إحياء الشعائر الدينية وتفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد في المنازل وتعزيزاً للترابط بين الأهالي والجيران وزيادة اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.// انتهى //05:48ت م0023