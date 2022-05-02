الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهما بموفور الصحة والعافية، وبمزيد من التوفيق والتمكين.ونوه معاليه في كلمة له بهذه المناسبة بالاهتمام والعناية الخاصة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله للحرمين الشريفين وقاصديهما من مختلف دول العالم، وتوجيهما حفظهما الله بتخفيف الإجراءات الاحترازية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك لهذا العام بكل يسر وسهولة.واختتم النائب العام كلمته بالدعاء بأن يعيد الله هذا العيد على وطننا الغالي وقيادته الرشيدة، وشعبه الوفي، والأمتين الإسلامية والعربية، أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل بثوب الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.// انتهى //06:14ت م0024