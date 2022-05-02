الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -بمناسبةحلول عيد الفطر, داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهما وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية.ونوه معاليه في كلمة له بهذه المناسبة بما توليه الدولة أيدها الله من عناية واهتمام بالمواطن والمقيم من خلال تسخير كافة الإمكانات وتهيئة جميع السبل، لينعموا بالأمن والطمأنينة وبخدمات حكومية ذات جودة عالية وإمكانات غير محدودة. واختتم معاليه كلمته بسؤال الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة حكيمة، وشعب متآلف.// انتهى //06:20ت م0026