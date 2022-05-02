الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى كافة أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر .وسأل سموه الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة - أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.// انتهى //07:40ت م0032