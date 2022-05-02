تبوك 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعاً من أهالي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك, وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.ورفع سمو أمير منطقة تبوك أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، مشيداً سموه بجهود رجال الأمن ورجال القوات المسلحة المرابطين في الذود عن حدود المملكة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة .عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.‏‎// انتهى //11:27ت م0068