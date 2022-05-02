عرعر 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، شهد وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن ناصر بن لبدة، اليوم بقصر الإمارة بمدينة عرعر ، احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك .وألقى رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الحدود الشمالية الدكتور بدر بن ظاهر العنزي كلمة خلال الحفل الخطابي رفع خلالها التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل سوء.كما ألقيت قصيدتين شعرية بالفصحى ونبطية بهذه المناسبة واختتم الاحتفال بالعرضة السعودية.// انتهى //11:52ت م0071