إسلام آباد 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان ودولة الإمارات العزم على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما في مختلف المجالات.واهتمت بتولي حمزة نجل رئيس الوزراء شهباز شريف منصب رئاسة وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، بعد نجاح حزبه في حجب الثقة عن عثمان بزدار الذي كان يشغل هذا المنصب وخسره بعد تراجع شعبيته.وأخبرت عن إعلان حركة طالبان باكستان المحظورة وقف إطلاق النار لمدة 12 يوماً في بادرة حسن نية من جانب الحكومة تجاه الشعب الباكستاني، حسب ما أعلن المتحدث باسمها.وأشارت إلى موجة الحر المرتفع التي تشهدها باكستان والهند منذ أيام والتي وُصفت بالأقوى منذ 61 عاماً، ما دفع السلطات المحلية إلى إطلاق إرشادات لتوعية المواطنين حول كيفية اتقاء نوبات الحر.// انتهى //12:53ت م0074