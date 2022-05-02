عرعر 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واستعد "العيدية" الذي تقدم في صباح العيد للاطفال من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد بالمملكة وبالحدود الشمالية بصورة خاصة التي ومازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، حيث تعد مصدراً للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك.وتأتي "العيدية" بعد صلاة العيد التي تشكل للأطفال قيمة يفرحون بها وذلك من خلال زيارة الأقارب والجيران وتقديم التهاني والتبريكات ليحصلوا على "العيدية"، والتي تتنوع مابين هدايا وألعاب وحلويات وعطورات ومبالغ مالية ونحوها.وتحرص العوائل بالحدود الشمالية على تجهيز العيديات أو هدايا العيد "العيدية" وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد لتقديمها للاطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسببا رئيساً لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.// انتهى //12:54ت م0075