عرعر 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسيحافظ أهالي منطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها على العادات والتقاليد الراسخة في الاحتفاء بعيد الفطر المبارك، عبر الالتفاف عند كبير الأسرة وتناول الفطور بعد صلاة العيد وسط أجواء عائلية تبرز خلالها مظاهر الفرح والسرور بالعيد السعيد .ويقوم الأهالي في ليلة العيد بتجهيز سفرة الإفطار التي تحتوي على "المحموس" وهي من الأكلات الشعبية السائدة في الماضي، وتحضير الحلويات والمكسرات، بالإضافة إلى القهوة السعودية والاستعداد لاستقبال الأقارب والجيران المهنئين بالعيد .// انتهى //14:36ت م0081