الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسزار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يرافقه معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونقل معاليه للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع .وجرى خلال الزيارة تقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقلوا لهم فخرهم واعتزازهم بمايقومون به هم وزملائهم منسوبي القوات المسلحة للدفاع عن الدين والملك والوطن وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.// انتهى //16:00ت م0089