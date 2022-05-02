عرعر 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المنازل المتضررة من جراء الأمطار الغزيزة التي شهدتها مؤخرا مدينة عرعر .و التقى بعدد من المواطنين المتضررين , وبادلهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متفقدا أحوالهم ومطمأناً على الخدمات المقدمة لهم .ووقف سموه على على الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول ، موجها بالبدء في إعادة إصلاح المنازل المتضررة وفق اشتراطات الجودة والسلامة.وتابع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الجولة التفقدية سير الأعمال التي تنفذها الإدارات الحكومية للتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من خلال ما تم توفيره من خدمات الإيواء العاجل والإعاشة اليومية للمتضررين، مؤكدا على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على جميع الحالات المتضررة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً على إنفاذ توجيهات القيادة -أيدها الله- على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.// انتهى //16:01ت م0090