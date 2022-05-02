جدة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالة ملك المغرب، التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.// انتهى //16:15ت م0091