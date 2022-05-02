جدة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.// انتهى //16:29ت م0092