الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات.// انتهى //16:30ت م0093