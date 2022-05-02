عام / محافظ عقارات الدولة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك
الاثنين 1443/10/1 هـ الموافق 2022/05/02 م واس
الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واس
رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات.
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16:30ت م
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