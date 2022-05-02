رام الله 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، ثلاثة مواطنين من رام الله والبيرة وآخر من قرية بلعين غرب رام الله .وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله ، أن قوات الاحتلال اعتقلت اعتقلت كلًا من ثائر طه عطا من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا من بلدة المغير، شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.وفي ذات السياق ، أُصيب، ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت وقعت في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله ، واعتقلت الشاب نديم طالب خليل نافع، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة.// انتهى //16:59ت م0094