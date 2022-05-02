جدة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.// انتهى //17:01ت م0095