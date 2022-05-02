جدة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //18:10ت م0097