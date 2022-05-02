واشنطن 01 شوال 1443هـ الموافق 02 مايو 2022م واسهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المسلمين في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال بلينكن في بيان اليوم: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أقدم أحر تحياتي وتهنئتي للمسلمين وجميع من يحتفلون بعيد الفطر في الولايات المتحدة وحول العالم .// انتهى //18:39ت م0099