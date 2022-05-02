سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وأنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك
الاثنين 1443/10/1 هـ الموافق 2022/05/02 م واس
واشنطن 01 شوال 1443هـ الموافق 02 مايو 2022م واس
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المسلمين في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال بلينكن في بيان اليوم: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أقدم أحر تحياتي وتهنئتي للمسلمين وجميع من يحتفلون بعيد الفطر في الولايات المتحدة وحول العالم .
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18:39ت م
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