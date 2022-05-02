سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من القدس
الاثنين 1443/10/1 هـ الموافق 2022/05/02 م واس
القدس المحتلة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم أسيران محرران من القدس المحتلة وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس عليان من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وطفلا من منطقة باب العمود.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الأسيرين المحررين ، عوض زياد كنعان، وعبدالله عقل الخطيب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما في بلدة حزما شمال شرق القدس ، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.
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18:39ت م
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