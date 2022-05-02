القدس المحتلة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم أسيران محرران من القدس المحتلة وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس عليان من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وطفلا من منطقة باب العمود.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الأسيرين المحررين ، عوض زياد كنعان، وعبدالله عقل الخطيب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما في بلدة حزما شمال شرق القدس ، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.//انتهى //18:39ت م0100