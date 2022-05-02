الرياض 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واستغادر الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى القاهرة لإقامة معسكر إعدادي لمدة 15 يوماً، يخوض فيه العديد من المباريات الودية استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت خلال المدة من 20 إلى 26 مايو المقبل، ويشارك فيها ست منتخبات هي السعودية والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى البلد المستضيف الكويت.وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتوج المنتخب الأكثر حصولاً على الفوز باللقب، وفي حال التعادل يُنظر إلى مجموع النقاط، أما إذا استمر التعادل فالنظر يكون إلى نسبة الأشواط، ومن بعدها نسبة نقاط الأشواط بحسب نظام الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.وكان أخضر الطائرة قد أقام معسكراً داخلياً في العاصمة الرياض بإشراف المدرب الصربي فلادن بروميتش، الذي ركز خلاله على تدريبات لياقية وتكتيكية، وضم عقبه 14 لاعباً للمعسكر الخارجي يتقدمهم قائد المنتخب أحمد البخيت، وموفق المطيري، ونواف البخيت، وعبدالله الزهراني، ووليد العتيبي، وعايض الدوسري، وعمر النجراني، وحسن الوثلان، ومروان هوساوي، ووسام الجهني، ومازن المولد، وحسين مريط، ومنتظر عبدالباقي، وضياء الخواهر، ويساعد المدرب الوطنيان إسماعيل خيبري، وشريف الخليفة، والصربي بويان (إحصائي)، ومدير المنتخب محمد الشراري، وأخصائي العلاج علي القحطاني.// انتهى //19:14ت م0101