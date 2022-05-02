أبها 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير -باسمه واسم أهالي المنطقة- التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدُّمها في ظل القيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب المعالي والفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم، والقيادات العسكرية والمدنية، وعدد من المشايخ والأهالي، ومسؤولي الجاليات بالمنطقة.وأكد الأمير تركي بن طلال في كلمته خلال اللقاء أن العيد شاهد على كرامة الإنسان في بلاد تحفظ الكرامة له، وتعدّ حفظ حُرُماته من أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه البلاد في انطلاقة نحو مجد يتجدد، ونية صادقة من قيادة تتأكد .وقال سموه: "أمّا في عسير فعيدنا اليوم وقد أتم الله علينا نعمة تحديد الوجهة في ثقة من القيادة في إنسان ومكان عسير "قمم وشيم"، قمم الأرض في قامتها، والهمة العالية في حكاياتها، أما الشيم فهي في إنسانه الراسخ في تاريخه المجيد وبطولاته العتيدة التي امتدت على مر السنين".وأكد أمير منطقة عسير أن المنطقة تشهد -بفضل الله تعالى ثم بجهود المخلصين من أبنائها- تحولاً غير مسبوق في شتى المجالات، داعيا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بكل خير، وعلى الوطن بكل ازدهار ورفاهية.// انتهى //19:40ت م0103