الخبر 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واستزينت سماء المنطقة الشرقية مساء اليوم بألوان الفرح والسعادة، بإطلاق "الألعاب النارية"، ابتهاجاً واحتفالاً بعيد الفطر المبارك، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2022".وشهدت الفعالية التي انطلقت في الواجهة البحرية بالخبر حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل أهالي وزوار المنطقة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //23:10ت م0121