جازان 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الجامعًة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر لعام 1443هـ.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا الغالية الأمن والأمان، وعلى القيادة الرشيدة- أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع أعواماً عديدة.// انتهى //23:14ت م0122