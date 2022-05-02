بريدة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واس‏‎شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.وقدم أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي بهذه المناسبة التهنئة للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة القصيم ،مشيراً إلى أن أمانة المنطقة تشرفت بتنظيم هذه الاحتفالية مع كافة فئات المجتمع ، مشيداً برعاية سمو أمير القصيم الذي يحرص دائماً على رسـم الفرحة والسرور بين أهالي المنطقة وزوارها ومشاركتهم الأفراح والمناسبات ، لافتاً أنه سيقام على هامش احتفالات العيد حزمة من الفعاليات التي تقام في كافة محافظات ومراكز المنطقة لمشـاركة الأهالي أجواء العيد السعيد ، مقدماً شكره للجهات المشاركة والمشاركين.وشارك سمو أمير القصيم في العرضة السعودية خلال فعاليات الحفل التي اشتملت على قصيدة شعرية , وأوبريت " القصيم فخرنا " ، و عرض عدد من اللوحات الوطنية ، فيما أضاءت سماء الحفل الألعاب النارية ابتهاجاً بالعيد السعيد.وفي ختام الحفل عبر سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن شكره لأمانة القصيم وفريق العمل المشارك في إعداد حفل أهالي المنطقة على ما قدموه من جهود رائعة ، سائلا الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركات.حضر الاحتفال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظو المحافظات ، وعدد من المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين.// انتهى //23:14ت م0123