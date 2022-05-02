الداير 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسنفَّذت جمعية البر الخيرية بمركز جبال الحشر التابع لمحافظة الداير بني مالك عددًا من المشروعات الاجتماعية لخدمة مستفيديها خلال شهر رمضان المبارك ، شملت توزيع 1147 سلة غذائية و 1440 كيس دقيق و 1400 كرتون تمر استفاد منها 800 مستفيد .وصرفت الجمعية 77,600 ريال ضمن برنامج كفالة يتيم حيث استفاد من البرنامج 97 يتيمًا ويتيمةً ، وكذلك صرف مبلغ 76,000 ريال ضمن برنامج إعانة الأسر المحتاجة لـ190 مستفيدًا ، وبرنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك بصرف مبلغ 28,200 ريال ، لـ47 مستفيدًا ، إلى جانب تنفيذ مبادرة عمرة في رمضان لـ24 مستفيدًا ، ومبادرة كسوة العيد بتوزيع 100 قسيمة شرائية بقيمة بلغت 11,500 ريال .كما تواصل الجمعية أعمالها لتنفيذ عدد من المبادرات تشمل ترميم المنازل لعدد من المستفيدين بمبلغ 300,000 ريال ، وبرنامج توفير الأجهزة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة بتكلفة بلغت 108,000 ريال .// انتهى //23:45ت م0126