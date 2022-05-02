نيويورك 1 شوال 1443 هـ الموافق 2 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 84.29 نقطة، بما يعادل 0.26%, ليغلق عند 33061.50 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 201.38 نقطة أو 1.63%, ليغلق عند 12536.02 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 23.45 نقطة أو 0.57%, ليغلق عند 4155.38 نقطة.//انتهى//23:51ت م0127